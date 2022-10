Roma, che beffa

Dopo aver perso con l’Atalanta e ottenuto il pronto riscatto a San Siro, i giallorossi cadono ancora in casa con il Betis Siviglia . La seconda sconfitta su tre gare europee (la quarta in 11 match stagionali) allontana la possibilità di vincere il girone e mette a rischio anche la qualificazione ai sedicesimi, che passerà anche per la sfida durissima tra una settimana in Spagna.

La Roma resiste e trova l’episodio che spezza l’equilibrio del match: Ruibal anticipa Smalling toccando la palla col braccio, l’arbitro non vede neppure questa ma l’olandese van Boekel lo richiama al monitor dalla sala Var e il penalty non può che essere fischiato. Dybala spiazza Claudio Bravo, l’Olimpico esplode di gioia ma il vantaggio dura sei minuti, perché la bordata di Rodriguez non lascia scampo a Rui Patricio e il Betis fa subito 1-1. Prima dell’intervallo si pareggia anche il conto dei legni, con la traversa di Zaniolo che colpisce però in sospetto offside, comunque non segnalato. Poi è Dybala a inventarsi un tiro fantastico al volo sul quale Claudio Bravo si supera.