Roma, casting per il dopo-Calvo: possibile il ritorno di Winterling

Un nuovo dirigente per il reparto marketing della Roma. Il club giallorosso prosegue a valutare nuovi profili dopo l’addio di Francesco Calvo, che ha lasciato la società qualche settimana fa, scrive Il Tempo. Per il suo sostituto i Friedkin preferirebbero un dirigente con esperienza in Italia. Tra i profili valutati c’è anche una vecchia conoscenza: si tratta di Christoph Winterling, che è stato già direttore commerciale della Roma sotto la gestione Pallotta (dal 2012 al 2014) e da circa 3 anni è direttore marketing del Bologna. Non si tratta dell’unico candidato. Un altro nome nuovo è quello di Matteo Mammì, ex senior advisor di Mediapro con un passato anche a Sky. Resta in cima alla lista anche Giorgio Ricci, capo dell’area ricavi della Juventus.