Roma Cares: incontro con i calciatori non vedenti

A pochi giorni dal Natale, le ragazze dell’As Roma femminile scendono di nuovo in campo insieme a Roma Cares. Ieri al Tre Fontane è andata in scena un’iniziativa organizzata dalla fondazione benefica del club insieme alla ASDD Roma 2000, società romana considerata un’eccellenza a livello europeo nel calcio per non vedenti. Claudia Ciccotti e Lindsey Thomas hanno trascorso la mattinata insieme ai ragazzi e alle ragazze della scuola calcio della ASDD Roma 2000, sperimentando l’esperienza del “blind football” con delle esercitazioni che hanno coinvolto anche la mascotte Romolo.

Le giocatrici hanno donato mascherine e alcuni calendari dell’iniziativa “Amami e basta” volta a combattere la violenza sulle donne. Particolarmente emozionata Ciccotti: “Sono contenta di aver partecipato – le sue parole a “II Tempo” – è un mondo diverso che fa parte del mio sport. Rendersi conto di quanto sia difficile giocare a calcio senza vedere fa capire quanta forza d’animo hanno questi ragazzi, ci riescono nonostante le difficoltà e per questo sono da ammirare. L’esperienza che ho vissuto con loro me la porterò sempre dentro“. Hanno preso parte all’iniziativa anche il giovane tennista romano Flavio Cobolli e Francesco Pastorella, direttore del “Roma Department”.