Roma, avanti così: stasera il ritorno del playoff contro il Trabzonspor

Probabilmente saranno due, massimo tre, gli avvicendamenti nell’undici titolare visto contro la Fiorentina

Il primo dentro o fuori della stagione della Roma. La squadra di Mourinho, dopo aver vinto per 2-1 all’andata, è attesa alla gara di ritorno del playoff di Conference League con il Trabzonspor, come riporta Il Tempo. Come annunciato in conferenza stampa il turnover sarà limitato, anche perché l’abolizione della regola del gol in trasferta non fa stare sereni e nessuno ha voglia di incappare in una clamorosa eliminazione: “Siamo in una fase – le parole del tecnico portoghese – in cui abbiamo bisogno di giocare, nel precampionato ho dato minuti a tutti. Abbiamo qualche giocatore al quale bisogna fare attenzione per la storia degli infortuni, agli altri servono minuti per fargli trovare il ritmo partita. Non è il momento di fare cambi, a parte Smalling e Spinazzola sono tutti disponibili“. Probabilmente saranno due, massimo tre, gli avvicendamenti nell’undici titolare visto contro la Fiorentina: Abraham dovrebbe partire dalla panchina (alla fine della rifinitura gli è stato applicato del ghiaccio sulla gamba) con Shomurodov lanciato dall’inizio, mentre in mediana Diawara si candida ad una maglia accanto a Veretout. L’altro dubbio può essere sulla trequarti, con Carles Perez ed El Shaarawy che scalpitano per avere una chance dal primo minuto. Davanti ad oltre 23mila tifosi, a guidare la Roma sarà capitan Pellegrini, rimasto certamente contento per la sviolinata di Mourinho nei suoi confronti: “Può fare tutto, se avessi tre Pellegrini giocherebbero tutti e tre. È un giocatore funziona ed intelligente, si adatta ad ogni ruolo“.