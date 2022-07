Roma a quattro stelle

Si inizia a fare sul serio . Stasera (20.15 diretta Dazn) la Roma scende in campo allo stadio Sammy Ofer di Haifa contro il Tottenham per il test più difficile di tutto il precampionato, sfoderando subito il poker d'assi composto da Dybala, Zaniolo, Abraham e Pellegrini , con il capitano che si abbasserà a centrocampo, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo.

Sarà la prima vera occasione per vedere in azione Paulo Dybala con la maglia della Roma, visto che il test match giocato dall'argentino contro l'Ascoli si è disputato a porte chiuse e il club non ha diffuso foto o highlights. Oltre ad ammirare la Joya con i colori giallorossi addosso, la gara di stasera fornirà anche la possibilità di studiare l'undici titolare che lo Special One ha in mente per partire subito all'attacco e testare le potenzialità offensive della sua seconda Roma.