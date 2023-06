Roma a parametro zero

Una Roma sempre più a parametro zero . È il principio che cercherà di seguire Tiago Pinto in questa sessione di mercato, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Una soluzione perfetta per una squadra che deve fare i conti con i paletti imposti dal Fair Play Finanziario della Uefa. I giallorossi dovranno infatti riuscire a totalizzare almeno 30 milioni di plusvalenza entro il prossimo trenta giugno. E proprio in vista delle cessioni necessarie ieri il gm giallorosso ha parlato a Milano con Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo . Il portoghese al termine dell’incontro ha voluto mettere in chiaro le priorità: "Io voglio vendere". Ai neroverdi interessa infatti Volpato , con l’ala classe ’03 che potrebbe quindi diventare una pedina di scambio per un possibile ritorno nella capitale di Frattesi.

L’altro indiziato per una possibile cessione è Ibanez. Per il centrale brasiliano, tuttavia, non ci sono ancora offerte concrete, anche a causa dell’urgenza della Roma di vendere nota agli altri club, con i giallorossi che non vorrebbero così svalutare il cartellino del difensore. In entrata Pinto vorrebbe ripetere la strategia dello scorso anno, quando sono arrivati ben cinque giocatori a parametri zero. A tal proposito Aouar sarà a tutti gli effetti il primo rinforzo a disposizione di Mourinho, con l’ufficialità che dovrebbe arrivare già questo mese. Gli altri due indiziati sono rispettivamente un difensore centrale e un altro centrocampista. Il primo è Evan N’Dicka, difensore centrale in scadenza dall’Eintracht Francoforte. Un altro calciatore seguito dalla Roma, il belga Youri Tielemans che arriverebbe sempre a parametro zero.