Rocchi guarda al futuro e punge Mou

Quasi un monopolio . Il tecnico della Roma José Mourinho - suo malgrado - entra in scena anche nella conferenza stampa che ha svelato le nomine degli organi tecnici nazionali dell'Aia, come riporta Il Tempo.

Il designatore della Can, Gianluca Rocchi e il presidente federale Gabriele Gravina hanno provato a chiudere le polemiche che hanno caratterizzato l'ultima stagione. "Non c'è alcun problema personale né con Mourinho, né con la Roma o tantomeno altri allenatori e società - sottolinea il designatore Gianluca Rocchi - tuttavia non è possibile vedere una partita con 30 persone a bordo campo fare un caos pazzesco".

Il messaggio è chiaro, ed è evidentemente rivolto ai componenti la panchina giallorossa che in questa stagione hanno avuto numeri da record per quanto riguardai cartellini. "Non si può dialogare con chi aggredisce verbalmente e fisicamente un direttore di gara - continua Rocchi - alcuni comportamenti non sono un bel vedere, se vogliamo vivere in una società civile allora l'educazione deve essere alla base".