Rivali toscani, Mou prenota la rivincita

Domani all'Olimpico arriva l'Empoli di Andreazzoli e la Roma ha bisogno di tre punti per cancellare, prima della sosta, il ricordo di un derby perso

Il calendario del campionato come un tour della Toscana. La prima tappa nella Figline Valdarno di Sarri ha deluso le aspettative, ma c'è tutto il tempo per migliorare durante il viaggio: da Massa (Andreazzoli), passando per la Livorno di Allegri e la Certaldo di Spalletti fino a San Vincenzo, che ha dato i natali a Mazzarri, Mourinho continuerà a sfidare, uno di seguito all'altro, colleghi della stessa regione, da anni patria di grandi allenatori, scrive Il Tempo. Coincidenza nella coincidenza, il caso vuole che tutti i rivali del portoghese siano stati suoi predecessori alla Roma (Spalletti in due momenti diversi e Andreazzoli) o abbiano sfiorato la panchina giallorossa. Sarri ci è finito vicino almeno un paio di volte, l'ultima proprio la scorsa estate prima che si creassero all'improvviso i presupposti per prendere lo Special One; Allegri aveva addirittura firmato un pre-contratto con Sabatini nell'estate che portò poi Garcia a Trigoria e di questi tempi, un anno fa, chiacchierava con i Friedkin su un possibile incarico; Mazzarri si era invece chiuso in un hotel romano aspettando una chiamata quando la Sensi, nel 2009, stava scegliendo il sostituto di Spalletti, ma poi toccò a Ranieri.