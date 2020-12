Ritorno di El Shaarawy, Fienga prepara il colpo

La Roma continua a lavorare per riportare El Shaarawy a Trigoria. Dopo la fumata nera dell’ultima sessione estiva, il club di Friedkin non ha perso le speranze di rivedere il Faraone in maglia giallorossa, come riporta Il Tempo.

In attesa dell’insediamento di Tiago Pinto (ancora bloccato dal Covid) è Fienga a curare la trattativa: il Ceo romanista, che da settimane è in contatto con l’entourage del giocatore, sta studiando una soluzione che soddisfi lo Shanghai Shenhua. La volontà di El Shaarawy è quella di tornare in Italia – possibilmente nella Capitale – per guadagnarsi una convocazione per gli Europei: se lo farà giocando nella squadra di Fonseca dipende soprattutto dalla Roma.