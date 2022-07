Ritiro e test: ecco tutte le date estive

La squadra inizierà da subito ad allenarsi a ritmi elevati: per i primi cinque giorni di lavoro sono previste doppie sedute

Redazione

Meno uno. La seconda era della Roma di José Mourinho partirà ufficialmente domani, quando staff tecnico e giocatori si ritroveranno al Fulvio Bernardini per cominciare a preparare la stagione che inizierà ufficialmente il 14 agosto a Salerno (oggi in programma le visite mediche), come riporta Il Tempo.

La squadra inizierà da subito ad allenarsi a ritmi elevati: per i primi cinque giorni di lavoro sono previste doppie sedute mentre sabato andrà in scena il primo test match - a porte chiuse - contro una squadra locale.

Dal pomeriggio del 12 luglio invece il quartier generale giallorosso si sposterà in Portogallo, ad Albufeira, location scelta per ospitare il ritiro dei giallorossi che rimarranno in Algarve fino al 23 luglio. Sono quattro le amichevoli programmate negli 11 giorni di ritiro: la prima il 13 (avversario da definire), un’altra il 16 contro una squadra locale mentre il 19 andrà in scena il primo confronto probante con lo Sporting Lisbona.

L’ultimo appuntamento invece è la sfida del 23 con il Nizza. Una volta concluso il ritiro la squadra rientrerà nella Capitale dove rimarrà fino al 29, quando il gruppo si sposterà in Israele per affrontare il Tottenham la sera successiva. L’ultima amichevole prima del via al campionato si giocherà con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk: la data del match verrà annunciata nei prossimi giorni.