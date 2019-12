Riscossa Roma: Tavagnacco ko

La reazione è arrivata. La Roma femminile torna a vincere battendo 2-0 il Tavagnacco al Tre Fontane. Tre punti pesanti, che per le giallorosse valgono forse anche di più, riporta “Il Tempo”. Era importante dare un segnale di ripresa per lasciarsi alle spalle due sconfitte – contro Florentia e Juventus – e recuperare terreno in classifica. Le padrone di casa, chiudono la partita nel primo tempo – grazie al gol di Andressa su rigore e alla rete di Bartoli – e rimangono in costante controllo della partita per tutti i 90′, senza però affondare il colpo del ko. Bavagnoli si gode il risultato, ma bacchetta la squadra per l’atteggiamento tenuto nella ripresa: “Erano fondamentali i 3 punti ma non sono pienamente soddisfatta. Ci siamo rese conto di poter controllare la gara e abbiamo giocato sotto ritmo”.

La Roma resta al quarto posto in classifica, ma approfitta degli scivoloni di Milan e Fiorentina. La squadra giallorossa adesso è -2 dal secondo posto occupato dalle rossonere e a -1 dalla Viola.