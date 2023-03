Riscossa Pellegrini

Domani all’Olimpico arriva la Juventus, per una sfida che assume le tinte dell’occasione di rivalsa. Quella della Roma, in primis, che deve cancellare al più presto l’indecorosa sconfitta maturata a Cremona. I giallorossi rischiano di perdere il treno Champions in caso di mancato successo e, se dovessero perdere, vedersi avvicinare la Juventus a sole sei lunghezze. Ma la gara contro i bianconeri può rappresentare una svolta anche per il capitano dei giallorossi. Lorenzo Pellegrini - sottolinea Lorenzo Pes su 'Il Tempo' - non sta vivendo la sua annata migliore, e in città si comincia (nuovamente) a mormorare sul rendimento del centrocampista. Se la scorsa stagione è stata quella della consacrazione, quest’anno i numeri raccontano un Pellegrini in grande difficoltà. Soltanto due gol in campionato (entrambi su rigore) e cinque assist, ai quali vanno aggiunti i tre gol (due dal dischetto) e tre assist in Europa League. Tra l’altro, in Serie A, il gol su azione manca dal3 ottobre 2021.