Rilancio Marcos Leonardo

Ennesimo rilancio per Marcos Leonardo. Continua il pressing della Roma per il centravanti brasiliano, individuato come l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco a disposizione di José Mourinho, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Nella giornata di ieri, infatti, il club capitolino ha migliorato ulteriormente l'offerta al Santos, aumentando la parte fissa a 12 milioni rispetto ai precedenti 11 e abbassando di un milione i premi derivanti dai bonus di squadra individuale, che passano così da 7 a 6. Sul calciatore, inoltre, i paulisti manterranno comunque un 10% sulla futura rivendita.