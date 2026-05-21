La trasferta di Parma ha cambiato la sua stagione e, soprattutto, potrebbe risultare decisiva per la Roma. Un gol e un rigore conquistato - poi realizzato da Malen - con cui Rensch ha tenuto in vita il sogno Champions. Toccherà a lui - sottolinea Gabriele Turchetti su 'Il Tempo' - il compito di non far rimpiangere lo squalificato Wesley. L’ultimo mese e mezzo, però, è stato piuttosto positivo. Tre assist consecutivi con Inter, Pisa e Atalanta e la prima gioia in giallorosso - al Tardini - che ha avvicinato la Roma al traguardo. Si è fatto trovare pronto, poi, anche quando è stato chiamato in causa in una sfida delicata come il derby. Arrivato a gennaio 2025 dall’Ajax per 6 milioni, ha faticato a ritagliarsi uno spazio prima con Ranieri e, poi, con Gasperini. Il suo rendimento è stato spesso altalenante. Domenica Rensch dovrà offrire il proprio contributo per conquistare la qualificazione in Champions League.