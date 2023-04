Riecco la Roma

Tre a zero e passa la paura. Anche se il risultato "comodo" della sfida in programma ieri pomeriggio all'Olimpico contro la Sampdoria, può trarre in inganno, scrive Tiziano Carmellini su Il Tempo. Perché fin quando i liguri sono rimasti in undici la partita era molto più che una passeggiata per i giallorossi. Lo si sapeva alla vigilia, perché Stankovic con la Roma ha più di un conto in sospeso: come l'Olimpico ha tenuto a ricordagli durante la gara con cori non degni di un pubblico di questo livello (e infatti Mourinho ha provato a far scendere i toni facendo chiari segnali alla Sud). La svolta arriva dopo il fallo di Murillo su Abraham che gli vale il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. Nemmeno il tempo di rimettersi in piedi e arriva la prima sberla giallorossa: secondo gol consecutivo in casa di Wijnaldum che fa esplodere l'Olimpico e mette in discesa la serata di Mourinho & Co. Ma la Roma non la chiude subito e bisogna aspettare la ripresa quando Dybala dal dischetto e poi El Shaarawy a tempo scaduto sigillano il tre a zero che rimette i giallorossi nella corsa Champions. Mourinho si ritrova quarto in condominio con l'Inter in caduta libera a quota cinquanta punti, a meno uno dal Milan terzo e a cinque lunghezze dalla Lazio di Sarri che viaggia serena al secondo posto in classifica.