Riconoscimento alla Roma per Nura

Non sempre i riconoscimenti si conquistano sul campo. Oggi alle 19 presso il Salone d’Onore del CONI, va in scena la XVI edizione del Premio Sport& Cultura organizzato dall’ASI. Durante l’evento verranno premiati Enti, aziende e persone che nel corso dell’anno si sono distinti per il proprio operato nello sport e nel sociale, come riporta Il Tempo.

Tra i candidati c’è anche l’As Roma, per la vicinanza e il sostegno dimostrati ad Abdullahi Nura. Il nigeriano classe ‘97 – portato a Trigoria da Walter Sabatini nel 2015 – è stato costretto a dire addio al calcio giocato a soli 21 anni a causa di un problema al cuore.

Nura non è stato abbandonato dal club giallorosso che, dopo aver rescisso il suo contratto da calciatore, gli ha aperto le porte per un futuro in società. Da inizio dicembre l’ex terzino ha iniziato ufficialmente la sua carriera da scout, con il compito di portare in giallorosso giovani talenti. All’evento parteciperà il dg della Primavera De Sanctis, da confermare invece la presenza di Baldissoni.