Recupero alla grande per Zaniolo

Il recupero procede alla grande. È più o meno questo l’esito della visita di controllo a cui ieri si è sottoposto Zaniolo ad un mese esatto dall’operazione per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio e alla sutura della lesione del menisco esterno, come riporta Il Tempo.

Il numero 22 della Roma, accompagnato a Villa Stuart dal dottor Costa, dal padre Igor e da alcuni amici di La Spezia, può soltanto che sorridere per il responso dato dal professor Mariani, che ha inoltre constatato che il classe 1999 ha avuto una diminuzione del tono muscolare della gamba destra molto più bassa rispetto alla media di altri calciatori operati. La Roma e Zaniolo (consigliato dal padre ex calciatore) non hanno però alcuna voglia di affrettare i tempi di recupero per l’Europeo.

Tutto bene nel percorso di Diawara, che ha preferito seguire la via della terapia conservativa dopo la lesione al menisco. Il centrocampista sta dando buoni segnali e nei prossimi giorni è fissata una visita con il professor Cerulli. Ancora allenamento individuale per Pastore, alle prese con il solito problema all’anca.