Rebus esterni

Speranze e paure nella notte di Pasqua a San Siro. I destini di Roma e Inter passano per il big match che apre la fase finale del campionato tra il timore nerazzurro di perdere ancora punti sulle inseguitrici e la voglia dei giallorossi di restare aggrappati alla corsa al quarto posto fino alla fine. Tra assenze e recuperi Chivu e Gasperini attraversano momenti differenti. Il tecnico di Grugliasco - scrive Lorenzo Pes su Il Tempo - può finalmente riabbracciare Soulé, che partirà verosimilmente dalla panchina, ma durante la sosta ha perso Wesley oltre ai forfait già noti di Dybala, Koné, Dovbyk e Ferguson. Chivu ha recuperato ormai da quasi un mese Dumfries, tornato anche in nazionale dove è stato espulso nell'ultima amichevole, freccia fondamentale del gioco nerazzurro. dall'altro lato del campo: per la Roma agirà Celik che dovrà cercare di approfittare della condizione non ottimale di Dimarco, reduce dai novanta minuti molto complicati giocati in Bosnia con la Nazionale. Le due squadre vivono momenti diversi rispetto all'incrocio di ottobre ma anche di situazione di classifica tra chi insegue e chi difende. Una maratona lunga ancora otto tappe che da questo snodo chiarirà ancora meglio le ambizioni di entrambe.