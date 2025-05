Ranieri rimescola il centrocampo. No al posto fisso

Posto fisso? No, grazie. Sin da quando ha rimesso piede a Trigoria per la terza volta Claudio Ranieri ha messo al centro un concetto tanto semplice quanto fondamentale: gioca chi sta meglio, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. O più corrattamente, gioca chi il tecnico ritiene più adatto per la sfida del giorno, al di là dello stato fisico. E così da novembre in poi gerarchie quasi annullate e continui sali e scendi sulle quotazioni dei protagonisti. Tutti hanno attraversato momenti di inamovibilità alternati a periodi in panchina a guardare. Da Hummels a Dovbyk passando per i centrocampisti, che forse più di ogni altro reparto hanno visto modificare le gerarchie nel corso del tempo, soprattutto dopo l'ultima sosta per le nazionali. Paredes è stato per lungo tempo un titolare inamovibile in coppia con Koné, con Cristante più sullo sfondo anche a causa del lungo infortunio e Pisilli tra i primi cambi. Poi il classe 2004 ha visto sempre meno il campo soprattutto quando il numero quattro giallorosso è tornato a disposizione. Montagne russe, invece, per capitan Pellegrini, tra i più pungolati anche dialetticamente da Ranieri e con qualche chance concessa qua e là senza mai brillare. Nelle ultime gare Ranieri ha scoperto Koné nel ruolo di centrale di centrocampo preferendolo a Paredes.