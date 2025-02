Ranieri batte tre colpi

Ultimo giorno di mercato folle in casa Roma. Ghisolfi regala tre colpi a Ranieri nelle ultime ventiquattro ore della sessione invernale: a Trigoria arrivano due difensori e un centrocampista. Ma andiamo con ordine. Come riportato da Lorenzo Pes su Il Tempo, dopo la trattativa saltata con l'Empoli per Goglichidze, il ds francese ha virato su Victor Nelsson, difensore centrale danese classe 1998 prelevato dal Galatasaray in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto fissato a dieci milioni più 2 di bonus. I soldi risparmiati dal mancato arrivo del georgiano sono stati reinvestiti sul terzino olandese Anass Salah-Eddine arrivato a titolo definitivo dal Twente per 8 milioni più 2 di bonus. Il classe 2002 è sbarcato poco dopo le 21 a Ciampino e ha subito soste- nuto le visite mediche firmando il contratto fino al 2029 negli ultimissimi minuti della giornata. Ma il vero colpo inaspettato è arrivato a centrocampo. Già da qualche giorno, infatti, la Roma aveva preso contatti per Lucas Gourna-Douath, mediano di ventuno anni del Salisburgo, trovando l'accordo col giocatore. In pochissimo tempo i giallorossi hanno trovato un accordo col il club austriaco. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto a 18 milioni che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di alcune presenze. Un acquisto intelligente per il futuro e che aveva avuto richieste sia dall'Italia (Milan) che dal Rennes in Francia. Sul filo di lana Ghisolfi ha provato, in accordo col procuratore, a trovare una sistemazione per Cristante. Il centrocampista è stato offerto a Milan e Fiorentina che però hanno acquistato rispettivamente Bondo e Fagioli. Per quanto riguarda le uscite Dahl ha salutato Trigoria in direzione Lisbona. Dalla Francia, infine, arriva forte l'interessamento del Psg per il portiere della Primavera Marin. Ventiquattro ore di ordinaria follia nella Capitale, di certo chi sorride è Ranieri: cinque uscite e cinque innesti. La marcia continua.