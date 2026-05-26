La prima parte del lavoro estivo si svolgerà a Trigoria, mentre in questi giorni si sta definendo la sede del successivo ritiro
Pisilli: "Una grande emozione andare in Champions. Ho sempre seguito Gasperini"
Appuntamento per tutti, partecipanti al Mondiale esclusi, per il 13 luglio. All'indomani del raggiungimento del terzo posto Gasperini ha salutato la squadra e ha gia dato a gruppe un'indicazione di massima su quando riprenderanno gli allenamenti in vista della prossima stagione. Chi non è impegnato con le nazionali - spiega Filippo Biafora su Il Tempo - potrà quindi godersi un lungo riposo, con lo stati che come di consueto ha preparato dei programmi personalizzati. La prima parte del lavoro estivo si svolgerà a Trigoria, mentre in questi giorni si sta definendo la sede del successivo ritiro: Germania, Austria o Olanda. primo vero appuntamento che proietta tutti sul campionato 2026/27, che inizierà nel weekend del 23 agosto e si concluderà il 30 maggio 2027, è quello del 5 giugno: al Teatro Regio di Parma sarà stilato il calendario. Oltre a quello del campionato in casa Roma si attende anche il sorteggio della Champions: la cerimonia per il maxi-girone è in agenda il 27 agosto a Nyon.
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