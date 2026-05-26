Appuntamento per tutti, partecipanti al Mondiale esclusi, per il 13 luglio. All'indomani del raggiungimento del terzo posto Gasperini ha salutato la squadra e ha gia dato a gruppe un'indicazione di massima su quando riprenderanno gli allenamenti in vista della prossima stagione. Chi non è impegnato con le nazionali - spiega Filippo Biafora su Il Tempo - potrà quindi godersi un lungo riposo, con lo stati che come di consueto ha preparato dei programmi personalizzati. La prima parte del lavoro estivo si svolgerà a Trigoria, mentre in questi giorni si sta definendo la sede del successivo ritiro: Germania, Austria o Olanda. primo vero appuntamento che proietta tutti sul campionato 2026/27, che inizierà nel weekend del 23 agosto e si concluderà il 30 maggio 2027, è quello del 5 giugno: al Teatro Regio di Parma sarà stilato il calendario. Oltre a quello del campionato in casa Roma si attende anche il sorteggio della Champions: la cerimonia per il maxi-girone è in agenda il 27 agosto a Nyon.