Questione di testa

Stasera contro il Bologna, Mourinho dovrebbe confermare la difesa a tre, con Smalling in mezzo a Mancini e Ibanez

Il cammino che porta a conquistare un posto tra le prime quattro “non è un’autostrada che inizia e finisce dopo 500km“. Come riporta Il Tempo, José Mourinho si gode le tre vittorie consecutive raccolte dopo la ripresa del campionato e analizza la classifica della sua Roma a sei gare dalla fine del girone d’andata: “Stare vicino a squadre come l’Inter, l’Atalanta e il Milan è stimolante. Non essere a 30 o a 20 punti di distanza, ma a 6, 7 o 8 ti dà un feeling molto positivo”. Risultati ottenuti tramite il lavoro del gruppo che ha trovato a Trigoria e all’atteggiamento di tutti i giocatori, specialmente di chi ha avuto meno spazio senza perdere mai serietà e voglia di crescere: “Bisogna avere una mentalità forte. Il merito è principalmente di chi non gioca tanto, come Diawara o Kumbulla. Sono calciatori che lavorano tanto durante la settimana anche con la sensazione di arrivare alla partita consapevoli di non giocare”.