Quasi in 50mila per i maxischermi all’Olimpico

Il terreno da gioco sarà coperto per cercare di preservarne l'integrità in vista della sfida con lo Spezia

Più di 48mila all'Olimpico ma con il cuore a Budapest, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Saranno infatti tantissimi i tifosi giallorossi che trascorreranno la nottata del 31 maggio davanti ai sei maxischermi installati per l'occasione allo stadio. Il terreno da gioco sarà coperto per cercare di preservarne l'integrità in vista della sfida con lo Spezia (l'orario verrà comunicato nei prossimi giorni). Oltre ai settori già aperti, andati a ruba già il primo giorno di vendita, lo scorso venerdì, la società ha deciso di aprire al pubblico anche la Curva Sud Laterale, i Distinti Sud, Curva Nord e Distinti Nord Est, con i primi due che sono stati già riempiti. Se si dovessero riempire i due settori rimanenti, il club procederà ad aprire anche gli ultimi spicchi non disponibili, ovvero Distinti Nord Ovest e Tribuna Tevere Top Sud.