Quanta voglia di derby per Karsdorp ex Feyenoord

Rick Karsdorp è pronto a giocare il suo derby personale contro l’Ajax, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il terzino della Roma infatti, punto fermo dello scacchiere di Fonseca, è pronto a scendere in campo titolare questa sera con una motivazione in più dei propri compagni. In palio non c’è solo il passaggio del turno alla semifinale di Europa League, ma anche il fatto di aver giocato in sei differenti occasioni il derby di Olanda vincendolo una volta soltanto.

Quando era in forza al Feyenoord solo una volta ha potuto esultare per una vittoria, e questa sera farà di tutto per imporsi e passare il turno insieme alla Roma. “L’Ajax vorrà pressarci, vuole avere la palla quindi mi aspetto una pressione alta ma anche una squadra che vuole fare molto possesso palla. Anche noi abbiamo le stesse intenzioni. Sarà una partita interessante. Derby da ex Feyenoord? Ajax-Feyenoord è una partita speciale, è un derby molto sentito, un po’ come Roma-Lazio. Ma adesso sono un calciatore della Roma, quindi non è Rick contro l’Ajax ma è Roma-Ajax. Mi aspetto una bella partita, bella quanto quella dell’andata. Vogliamo superare il turno e domani vogliamo dimostrarlo in campo”.