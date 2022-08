Punto di svolta

La Roma va sotto ma reagisce e pareggia. È ancora in testa

Un urlo di liberazione atteso per dodici anni. Nello stadio che aveva sempre visto perdere la Roma da quando era stato inaugurato nel 2011 – tranne una vittoria in una partita di fine campionato senza troppo senso – i giallorossi portano via un punto da casa della Juventus, scrive Alessandro Austini su Il Tempo.