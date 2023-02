Pugno duro con Zaniolo

I segnali di disgelo non sono bastati e la Roma con Zaniolo userà il pugno duro, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Sarà resa nota oggi la lista per l'Europa League dei giallorossi, aggiornata dopo la chiusura del mercato invernale. Il club ha consegnato regolarmente l'elenco dei calciatori alla Uefa entro la mezzanotte, ma i nomi saranno resi noti soltanto in giornata dopo le verifiche relative al settlement agreement. Le tre aggiunte consentite saranno quelle di Llorente, Solbakken e Wijnaldum, che entrera dopo l'esclusione di settembre causa infortunio. Gli interrogativi sono legati a Karsdorp e Zaniolo, con il primo praticamente in lista, mentre il secondo sarà di fatto escluso. II club ha preso atto della lettera pubblicata nella serata di mercoledì, che però non cambierà le scelte prese dalla proprietà, che ha ritenuto tardive le parole del calciatore.