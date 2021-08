Prove di convivenza

Domani la Roma sarà di scena a Salerno senza lo squalificato Zaniolo e Mou potrebbe schierare insieme Abraham e Shomurodov

Possono giocare insieme. E l’occasione si presenta subito, come riporta Il Tempo. Domani la Roma sarà di scena a Salerno - dove è stato risolto in extremis un problema tecnico alle porte dello stadio Arechi - senza lo squalificato Zaniolo e allora Mourinho potrebbe mettere in pratica un’idea che lo stuzzica non poco: Abraham e Shomurodov insieme. Più a gara in corso che dall’inizio. Come? L’uzbeko può partire largo su entrambe le fasce, ma sembra più adatto a giocare alle spalle del centravanti, con licenza di svariare sul fronte d’attacco. A quel punto potrebbe essere Pellegrini ad allargarsi a destra (come accaduto contro la Fiorentina con la Roma in 10), magari scambiandosi la posizione con Shomurodov. Ma si tratta di un’opzione-B, ricordando la spiegazione di Mourinho al termine del match con i viola: «Da subito ho pensato di mettere insieme Abraham e Shomurodov, che può giocare anche sul lato, con Pellegrini più nel vivo del gioco. In questo momento, però, non possiamo permettercelo». Ecco perché il principale candidato a sostituire nell’undici iniziale Zaniolo è Carles Perez, ricambio naturale dell’azzurro. E con il gol segnato al Trabzonspor si candida anche El Shaarawy: dovesse toccare a lui, sarebbe Mkhitaryan a spostarsi a destra.