Protocollo inviato. Spadafora chiede diretta-gol in chiaro

Campionato, palla al centro. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è tornato a parlare della ripresa della Serie A. “Giovedì prossimo decideremo insieme a Figc e Lega se e quando riprendere il campionato – ha dichiarato al Tg3 – è arrivato il nuovo protocollo per la ripresa delle partite, è molto simile a quello degli allenamenti. In Germania Sky ha trovato un accordo per la diretta-gol, penso che dovremo pensarci anche in Italia. Una decisione simile, eviterebbe – qualora si riprendesse la stagione – assembramenti nei luoghi pubblici: con gli stadi chiusi, le persone potrebbero vedere i gol direttamente da casa, in piena sicurezza“.

Per riprendere a giocare servirà un nuovo decreto all’interno del quale potrebbero essere inserite le norme necessarie a sciogliere i vincoli della Legge Melandri. A quel punto, Lega Calcio e le emittenti tv sarebbero dispensate da ogni tipo di ostacolo, e quindi autorizzate a trasmettere il campionato in diretta, e in chiaro. “Da questa emergenza sono emerse tutte le criticità del mondo dello sport – conclude Spadafora – prima dell’estate porteremo in approvazione una nuova legge sullo sport“.

L’ottimismo generale si scontra con le parole del presidente dell’Aic Tommasi; “Vedo persone che cercano di approfittarsi della situazione, bisogna avere anche un piano B per capire cosa fare se non si continuerà a giocare“.