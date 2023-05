Pronti per Budapest

Smalling, El Shaarawy e Dybala, due partite ver tornare al 100%. In vista della finale di Europa League a Budapest in programma il prossimo 31 maggio, la Roma cercherà di recuperare tutti gli infortunati delle ultime settimane, in modo da affrontare il Siviglia nelle migliori condizioni possibili, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. In questo contesto si inseriscono le gare di domani contro la Salernitana e quella in programma il prossimo 27 maggio contro Fiorentina. Mourinho ha già dimostrato di saper gestire al meglio le forze dell’organico in una situazione di completa emergenza ed è quindi prevedibile che in vista di una finale per la Roma, la decima in carriera per il tecnico portoghese – l’utilizzo dei giocatori sarà all’ultimo dettaglio, perché questi ultimi – come affermato dallo stesso Special one nel post-partita di giovedi scorso in merito al lavoro per recuperare Smalling – fanno la differenza.