Primavera, un sabato perfetto per la Roma in vetta

Al Tre Fontane i baby giallorossi di Alberto De Rossi superano 2-1 un ottimo Milan

Dopo due pareggi consecutivi, la Roma Primavera torna al successo, come riporta Il Tempo. Al Tre Fontane i baby giallorossi di Alberto De Rossi superano 2-1 un ottimo Milan. Con questi tre punti, la Roma allunga in vetta alla classifica a + 10 sulla Sampdoria che ha espugnato il campo dell’Atalanta 2-0 e staccando il Cagliari, ora terzo, di ben 11 punti (gli isolani scendono in campo oggi in casa della Fiorentina e devono recuperare un altro match). La Roma passa in vantaggio poco dopo la mezzora, quando Faticanti parte palla al piede e arrivato al limite dell’area gela il portiere milanista Desplanches con un chirurgico tiro a giro. Prima del riposo Voelkerling Persson ha la palla del raddoppio, ma stavolta l’estremo difensore degli ospiti si oppone bene. Ad inizio ripresa arriva subito il momentaneo pareggio del Milan, lo realizza Nasti con un tap-in dopo la respinta di Baldi (che sostituiva tra i pali giallorossi Mastrantonio chiamato da Mourinho) su tiro di Traoré. Nella seconda parte della ripresa De Rossi butta nella mischia Di Bartolo, Pisilli e Padula ed è proprio quest’ultimo a risultare decisivo per le sorti del match. All’84’, infatti, l’attaccante trova la rete decisiva e regala la vittoria ai capitolini.