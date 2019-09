“Non sappiamo difendere”. Il grido di allarme del tecnico Alberto De Rossi allerta la Roma Primavera sconfitta 3-2 nel posticipo del campionato in casa del Torino degli ex Bucri e Freddi Greco, come riporta Il Tempo.

I giallorossi, avanti di due gol grazie alla doppietta di Alessio Riccardi, sono stati rimontati nella ripresa per poi soccombere sotto i colpi granata (doppietta di Rauti e rete di Michelotti).