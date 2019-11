Primavera, Roma per dimenticare il derby: al Tre Fontane arriva il Sassuolo

È il momento di rialzarsi. Come riporta Il Tempo, la Roma Primavera scende in campo al Tre Fontane per dimenticare la sconfitta nel derby della settimana scorsa. Oggi alle 14.30 i giallorossi affrontano il Sassuolo (diretta su Sportitalia e Roma Tv) nell’anticipo della decima giornata. La voglia di riscatto è tanta per i ragazzi di De Rossi – attualmente quarti in classifica a -6 dalla vetta – che contro gli emiliani devono vincere per rimanere attaccati al gruppo di testa composto da Atalanta, Cagliari e Genoa.

Non ci saranno Estrella (impegnato con il Brasile Under 20), Calafiori che sta recuperando dalla lesione al collaterale del ginocchio destro – e lo squalificato Parodi. In porta spazio ancora a Zamarion vista l’assenza di Cardinali, convocato da Fonseca anche perla trasferta di Istanbul. Tiene alta la guardia De Rossi: “Incontriamo una squadra che ha segnato tanti gol, in salute e che ha cambiato sistema di gioco. Dobbiamo prenderla con le molle”.