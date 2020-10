Primavera, Roma-Atalanta: De Rossi&co all’esame vero

Esame di maturità per la Roma Primavera. Come ricorda Il Tempo, dopo tre giornate i giallorossi sono primi a punteggio pieno insieme al Sassuolo ma la gara di oggi è tutt’altro che semplice e, in caso di vittoria, rappresenterebbe il primo vero segnale al campionato. Alle 12 i ragazzi di Alberto De Rossi affrontano l’Atalanta al Tre Fontane (diretta Sportitalia e Roma Tv), la squadra che ha letteralmente dominato durante la scorsa stagione a cui la Figc ha assegnato lo scudetto – il secondo consecutivo – attraverso il coefficiente correttivo. In questo avvio di campionato i bergamaschi hanno ottenuto una vittoria, un pareggio e una sconfitta ma la squadra di Brambilla resta comunque una delle favorite per il titolo.

Il tecnico romanista Alberto De Rossi, nonostante le tre vittorie consecutive arrivate fino ad oggi, si aspetta più concretezza da una squadra che sotto porta spreca ancora troppo: “Facciamo tanti gol ma creiamo pure tantissime occasioni. La qualità c’è ma se la percentuale di realizzazione è del 30% dobbiamo aumentarla, anche se facciamo tre gol a partita. Prima di pensare all’Atalanta dobbiamo migliorare le individualità e la squadra. E’ una partita sentita, giochiamo contro un settore giovanile che ha sempre funzionato“.