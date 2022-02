Primavera, oggi in casa del Sassuolo per tornare a vincere

Possibile riscatto: i ragazzi di Alberto De Rossi hanno perso in trasferta con la Fiorentina e impattato ancora in casa col Torino

La Roma Primavera fa visita al Sassuolo di Emiliano Bigica oggi alle 17 si legge su Il Tempo, match valido per la diciannovesima giornata di campionato. I giallorossi, che comandano il torneo con 41 punti (+7 sul Cagliari secondo), mancano il bottino pieno da tre partite. Dopo il pareggio con il Lecce, infatti, i ragazzi di Alberto De Rossi hanno perso in trasferta con la Fiorentina e impattato ancora in casa col Torino. Il Sassuolo, invece, arriva all’appuntamento dopo aver perso in trasferta con il Milan. Il mister giallorosso si aspetta una gara difficile. "Loro hanno grande qualità a livello offensivo - spiega - e noi ultimamente abbiamo concesso un po’ troppo in difesa. Credo che il nodo centrale della partita scaturirà da qui". Il vantaggio sulle inseguitrici è importante, ma il torneo è ancora lungo ed è meglio restare concentrati per evitare brutte sorprese. "Il nostro calendario parla chiaro - sottolinea De Rossi - ora ci aspettano una serie di squadre simili come forza d’urto e componente tecnica, dopo il Sassuolo ci sarà il Milan". Come nel calcio dei grandi, anche le formazioni Primavera fanno calciomercato. "Alcune si sono rinforzate mi sembra che proprio i rossoneri e la Sampdoria stiano producendo qualcosa di più". Con tante partite in fila, difficile programmare le sessioni d’allenamento.