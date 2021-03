Primavera, la Roma di De Rossi torna a vincere in campionato

Dopo tre pareggi consecutivi, la Roma Primavera torna a vincere. E lo fa il giorno dopo aver abbandonato la vetta, momentaneamente, all’Inter. Tre punti sudati, quelli portati a casa al Tre Fontane contro il Bologna grazie al rigore trasformato a dieci minuti dalla fine da Milanese, che sbloccano una squadra negli ultimi tempi alla ricerca di una vittoria che tardava ad arrivare e che regalano il titolo di campione d’inverno.

Nel posticipo del lunedì Ciervo e compagni hanno giocato una partita bloccata contro i rossoblù, capaci di disinnescare spesso le azioni create dalla squadra guidata da Alberto De Rossi. E’ la Roma, scrive “Il Tempo”, ad avere il pallino del gioco, i padroni di casa costruiscono tanto ma si trovano di fronte una squadra chiusa e un portiere, Molla, particolarmente reattivo. Nella ripresa i giallorossi vanno a un passo dal vantaggio con Milanese che da pochi metri conclude a botta sicura dopo un’azione concitata ma Arnofoli gli strozza in gola il grido di gioia, salvando il pallone sulla linea. Nel finale un tocco di mano in area di Maresca sul cross di Providence provoca il penalty per i giallorossi. Milanese non sbaglia e la Roma ritrova la vittoria.

“Abbiamo fatto una grandissima prestazione – le parole a caldo di Alberto De Rossi ai microfoni di Roma Tv -, come lo erano state quelle delle ultime tre gare che abbiamo pareggiato. Ritrovare la testa della classifica mi interessa il giusto, mi piace di più vedere come gioca la squadra. Quello che mi preoccupa è che a inizio campionato segnavamo tanti gol, ora invece serve un rigore per sbloccare la partita. Ci lavoreremo“.