Primavera, la Roma cade ma resta in vetta

La squadra di Alberto De Rossi ha perso ad Empoli per 1-0

Dopo il successo contro il Pescara al Tre Fontane, la Roma Primavera cade ad Empoli per 1-0. Il primo posto in classifica non è ancora in discussione,ma il successo della Fiorentina per 4-1 sul campo del Pescara riduce il vantaggio dei giallorossi ad otto punti quando mancano ancora dieci partite di campionato da giocare. Ora subito testa al prossimo impegno, che servirà anche e soprattutto per ripartire con convinzione verso il titolo. La Roma tornerà in campo sabato, quando al Tre Fontane ospiterà l’Atalanta che ieri ha battuto di misura il Napoli.