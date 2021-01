Primavera, i giallorossi ripartono male. Ko con la Spal

La pausa lunga più di due mesi ha fatto male alla Roma Primavera, come riporta Il Tempo. I ragazzi di Alberto De Rossi – che prima dell’interruzione del campionato avevano sempre vinto nelle prime sei giornate – perdono 1-0 la prima gara della stagione in casa della Spal. Tra le mura del «Fabbri» i giallorossi lasciano sul campo i tre punti dopo una partita che si rivela in salita fin da subito: dopo 10′ i padroni di casa, allenati dall’ex romanista Giuseppe Scurto, trovano il gol con Pinotti. La rete dei ferraresi scuote la Roma che sfiora il pareggio in diverse occasioni, ma alla fine i giallorossi sprecano troppo e la Spal conquista la terza vittoria stagionale.

Rammaricato De Rossi, che riconosce lo sforzo della sua squadra ma non riesce a mandar giù le troppe palle gol sprecate: “È mancato un pizzico di fortuna – le parole del tecnico a Roma Tv – abbiamo avuto occasioni per ribaltare il risultato, non posso dire niente ai ragazzi. Ce l’abbiamo messa tutta, ho visto la squadra convinta e abbiamo cercato di fare il possibile. Questo ko ci infastidisce, potevamo fare qualcosa di più soprattutto negli ultimi 15 minuti. Ci temono tutti e quando vai in svantaggio gli spazi diventano ingestibili“.

Adesso il prossimo impegno è in programma il 31 gennaio al Tre Fontane contro il Torino: appuntamento da non sbagliare per evitare di buttare alle ortiche il vantaggio accumulato in classifica. Il Bologna infatti è già a -4.