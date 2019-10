Primavera: i giallorossi ospitano il Genoa

La Roma Primavera, dopo aver conquistato i primi tre punti stagionali in trasferta a Napoli, è a caccia del secondo successo consecutivo contro il Genoa secondo in classifica. I giallorossi scendono in campo alle 11 al Tre Fontane per portare a casa tre punti fondamentali per accorciare sulla capolista Atalanta, attualmente a +6 sui ragazzi di Alberto De Rossi. Il tecnico romanista deve fare a meno di Darboe, Riccardi e Calafiori, a disposizione di Fonseca a causa degli infortuni che stanno falcidiando la prima squadra, e per la gara di oggi ha convocato quattro calciatori dell’Under 18 e uno dell’Under 17 considerate anche le assenze di Providence e Besujen. Contro la squadra di Stellini il tecnico giallorosso dovrebbe affidarsi alla linea difensiva composta da Parodi, Trasciani, Bianda e Semeraro, a centrocampo pronti Nigro, Tripi e Bove mentre nel tridente offensivo spazio a D’Orazio, Estrella e Zalewski. “Vogliamo conferme e continuità – le parole di De Rossi – sarà un gara difficile contro la rivelazione del campionato”. Domani invece toccherà alla Lazio di Menichini impegnata in trasferta contro il Cagliari.