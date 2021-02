Primavera, i giallorossi con l’Empoli vincono 3-1

Vittoria con brivido per la Roma Primavera che torna al successo in campionato dopo quasi un mese. I giallorossi si sono imposti per 3-1 sull’Empoli grazie a due reti arrivate in pieno recupero. Al Tre Fontane succede tutto nel secondo tempo: dopo il vantaggio romanista arrivato con un autogol di Pratelli e al pareggio di Asllani con una punizione che beffa Fuzato – terzo portiere della prima squadra sceso in campo per mantenere il ritmo partita – è Tripi a far esplodere di gioia la panchina di De Rossi con una rete al 90′. A mettere la ciliegina sulla torta, scrive “Il Tempo”, invece è Bamba, mandato in campo nel finale, che al 95′ sfrutta una ripartenza e realizza la terza rete dei padroni di casa.

Grazie ai tre punti di ieri la Roma resta prima in classifica con cinque punti di vantaggio sulla Sampdoria. Sorride il tecnico giallorosso, che si complimenta con la sua squadra per aver reagito dopo aver subìto il pareggio: “La reazione l’hanno avuta quelli che sono entrati – le parole di De Rossi – hanno fatto la differenza. Ho detto ai ragazzi di non pensare a quello che è stato 4 mesi fa, viviamo il presente che è stato abbastanza duro, abbiamo sempre fatto la prestazione ma non sono arrivati i punti che meritavamo. La reazione è stata molto positiva: l’Empoli è un’ottima squadra, un settore giovanile che funziona da anni e si vede“.