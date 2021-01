Primavera, dopo 12 anni Chierico dice addio alla Roma: andrà al Genoa

Dopo più di dodici anni la Roma e Luca Chierico si dicono addio, come riporta Il Tempo. Il centrocampista della Primavera, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile di Trigoria – figlio di Odoacre, Campione d’Italia 82/83 in giallorosso – ha lasciato il Fulvio Bernardini per iniziare una nuova avventura con la maglia del Genoa.

Chierico, assistito dal procuratore Diego Tavano, si è legato al Grifone con un contratto fino al 2024, con la Roma che conserva una percentuale sulla futura rivendita e incassa una cifra inferiore al mezzo milione di euro. Possibile che il club di Preziosi decida di girare il ragazzo in prestito ad un’altra società (si è parlato della Reggina) ma una decisione definitiva verrà presa soltanto nei prossimi giorni.

Il mediano classe 2001 è legatissimo alla Roma (ha vinto uno scudetto con l’Under 17 nel 2018) e sta vivendo sentimenti contrastanti: se da un lato c’è dispiacere per la scelta dei giallorossi – a Trigoria nel suo ruolo hanno deciso di puntare su Tripi – dall’altro c’è la voglia di affermarsi in una nuova realtà lasciando andare il passato, infortuni compresi. Tra il 2017 e il 2019 infatti il ragazzo è stato sottoposto a quattro operazioni alle spalle, che hanno rallentato il suo percorso di crescita con la squadra allenata da Alberto De Rossi.

Ora che i problemi fisici sono stati finalmente superati Chierico è pronto a giocarsi le sue chance con la sua nuova squadra dopo essere arrivato ieri a Genova: il primo obiettivo è quello di scendere in campo con continuità, ma tra le sue ambizioni c’è anche quella di guadagnarsi di nuovo una chiamata in Azzurro (ha totalizzato 3 convocazioni in Under 19).