Primavera, domattina il derby della verità

Finita la pausa nazionali si riparte con il derby. Come riporta Il Tempo, domani alle 11 al Fersini di Formello va in scena la sfida tra le formazioni Primavera di Roma e Lazio (diretta su Sportitalia, Roma Tv e Laziostyle).

I giallorossi, reduci dal pareggio ottenuto contro l’Atalanta, sono attualmente a -3 dalla vetta – occupata dai bergamaschi e dal Cagliari – e vogliono tornare a vincere per continuare a guadagnare posizioni in classifica. Mister De Rossi può contare su un Alessio Riccardi in forma smagliante dopo i quattro gol in tre partite segnati con la maglia della Nazionale Under 19.

Situazione delicata invece per la Lazio. I ragazzi di Menichini stanno attraversando un momento di crisi nera. Nelle ultime cinque partite infatti i biancocelesti hanno sempre perso, conquistando un solo punto nelle ultime sei gare in campionato. Non è andata meglio in Coppa Italia dove i laziali sono stati eliminati dal Napoli. La classifica non sorride considerando l’attuale +1 sull’ultimo posto, la speranza è che il tecnico durante la sosta sia riuscito a ricompattare la squadra.