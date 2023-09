Prima per Ndicka, c’è Spinazzola a sinistra

Esordio per N'Dicka, Lukaku e Dybala pronti a trascinare la Roma. Contro l'Empoli Mourinho dovrà fare a meno di Smalling e Pellegrini, entrambi non convocati. Confermato il 3-5-2 con Rui Patricio in porta, pronto a cercare di riscattare un inizio non ai suoi livelli. Davanti al portoghese ci sarà un terzetto inedito formato da Llorente, Mancini e N'Dicka, all'esordio con la maglia della Roma. Sulla fascia destra - riporta Matteo Cirulli su 'Il Tempo' - nuova chance per Kristensen mentre sulla sinistra partirà dal primo minuto Spinazzola. Ampio ballottaggio a centrocampo, dove i giallorossi potranno contare su molti recuperati. Mourinho dovrebbe confermare i tre già visti con il Milan: oltre a Cristante e Paredes, infatti, partirà dal titolare l'ex Lione, con Sanches e Bove pronti a subentrare. In attacco c'è attesa per la prima della coppia Lukaku-Dybala.