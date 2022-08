Pressing di Belotti su Tiago Pinto

La vita da disoccupato non si addice al Gallo, che mai si sarebbe aspettato di rimanere ancora in bilico a due settimane dalla fine del mercato

Un paradosso per il centravanti che ha detto addio al Torino, a caccia dell’occasione giusta e dell’ ultimo contratto importante della sua carriera.

La vita da disoccupato non si addice al Gallo, che mai si sarebbe aspettato di rimanere ancora in bilico a due settimane dalla fine del mercato: per questo l’attaccante sta pensando seriamente di lasciare l’Italia pur di ricominciare a fare il calciatore il prima possibile.