Preso Ferguson. Gasperini preoccupato: “Siamo in ritardo”

Dopo El Aynaoui, ecco Ferguson. E non è finita qui. A Roma si prepara ad accogliere il suo secondo colpo del mercato estivo. Il centrocampista marocchino svolgerà le visite nelle prossime ore ed è atteso per oggi dell'attaccante irlandese in prestito dal Brighton. Trasferimento in prestito oneroso da circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 38. Dopo Ferguson Massara punta a portare in giallorosso anche Wesley, che nel frattempo dal Brasile manda segnali alla Roma: le prossime ore saranno decisive per l'accordo definitivo con i brasiliani che sono alla ricerca di un sostituto. Altro reparto da rinforzare è quello dei difensori centrali e il primo rinforzo individuato è Ghilardi del Verona. Il calciatore ha dato priorità alla Roma, la richiesta degli scaligeri è di 10 milioni bonus esclusi. Un fattore su tutti è determinante per Massara: la forte volontà dei calciatori di vestire la maglia giallorossa. Intanto per la fascia proposta anche Lazaro del Torino, difficilmente una pista percorribile. Lo scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Intanto la prima sgambata a Trigoria finisce in goleada per la Roma di Gasperini, trascinata dall'ancora acciaccato Dybala e dalle certezze di sempre. Contro il Trastevere finisce 14-0 ma a lanciare l'allarme è lo stesso Gasperini, sincero ma allo stesso tempo mai demotivato. Il lavoro a Trigoria prosegue con entusiasmo ma l'occhio e l'orecchio al mercato sono sempre vivi.