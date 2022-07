Preso anche Celik. Ora tocca a Frattesi

Per il turco l'accordo tra i due club è stato chiuso a 7 milioni di euro, più il 15% dell’eventuale rivendita garantito al Lille

E tre. Mehmet Zeki Celik è il terzo acquisto della Roma dopo Matic e Svilar. La fumata bianca nell’estenuante trattativa con il Lille per il terzino destro è arrivata tra la notte di mercoledì e ieri mattina, dopo che i francesi hanno accettato l’ultima offerta recapitata da Tiago Pinto, come riporta Il Tempo.

L’accordo tra i due club è stato chiuso a 7 milioni di euro, più il 15% dell’eventuale rivendita garantito al Lille. Celik, 25 anni compiuti lo scorso febbraio, era in parola da tempo con la Roma per un quadriennale a 2 milioni di euro lordi a stagione più bonus: grazie al Decreto Crescita, lo stipendio netto sarà di circa 1 milione e 600mila. Celik, come Matic, è un nome caldeggiato da Mourinho.

Il turco si alternerà con Karsdorp sulla fascia destra, colmando il vuoto che ha lasciato Maitland-Niles in rosa. Celik è atteso nella Capitale da lunedì in poi per le firme e le visite, pronto a mettersi a disposizione di Mourinho dal radunoprogrammatoper martedì 5. In realtà, avendo partecipato alle recenti gare di Nations League con la Turchia, potrebbe iniziare ad allenarsi qualche giorno dopo.

Il viaggio inverso lo farà Darboe che, in un affare slegato da Celik, passerà al Lille in prestito con diritto di riscatto, ritrovando Fonseca come allenatore.

Per Frattesi ballano 6-7 milioni, con la Roma che, proprietaria già del 30% del cartellino del centrocampista, vorrebbe inserire una contropartita nell’affare. Bove, il preferito dai neroverdi, resta al momento fuori dalla trattativa, Volpato è una possibile carta. E Frattesi continua a tifare a distanza per l’accordo, pronto a presentarsi a Trigoria entro la partenza per il ritiro in Portogallo del 12 luglio. Conoscendo il Sassuolo, un obiettivo complesso. Ma Pinto vuole provarci.