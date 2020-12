Podio bomber, Dzeko aggancia Amadei: è terzo

Soltanto Francesco Totti e Roberto Pruzzo hanno fatto meglio di lui, come riporta Il Tempo. Da ieri Edin Dzeko è entrato a far parte del podio della classifica marcatori all time della Roma. Con la rete messa a segno nella goleada di Bologna è salito a quota 111 in maglia giallorossa, agganciando «Il Fornaretto» Amedeo Amadei al terzo gradino del podio.

Il bosniaco, che della Roma è anche capitano, nonostante il traguardo raggiunto si rammarica per le troppe occasioni sprecate al Dall’Ara: “Dovevano essere almeno 113, da questo punto di vista non sono contento – le sue parole nel post partita – speriamo di aver lasciato qualche gol per giovedì. Sono contento di far parte sempre di più della storia della Roma“.

Adesso per raggiungere Pruzzo secondo in classifica con 138 gol – Dzeko deve segnare altre 27 reti. Un obiettivo ambizioso, ma Edin non si pone limiti considerando che vuole giocare ad alti livelli almeno per altri tre anni. La storia è a portata di mano, lui deve solo continuare a segnare. Senza cambiare club