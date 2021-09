Pinto: “Roma da Champions”

Il general manager: "Abbiamo portato alla Roma il tecnico migliore al mondo, ci siamo rinforzati"

Il bilancio di Tiago Pinto è positivo, come riporta Il Tempo. Nella conferenza stampa convocata per fare il punto di fine mercato davanti a microfoni e telecamere, il general manager giallorosso si è detto soddisfatto del risultato ottenuto dopo gli sforzi degli ultimi tre mesi: "È stata forse la sessione più difficile della storia recente del calcio e, alla fine, siamo riusciti a fare un buon mercato - le parole del portoghese - abbiamo portato alla Roma il tecnico migliore al mondo, ci siamo rinforzati e sono state trovate soluzioni per più di trenta calciatori. Il mio voto è 7.5". Un lavoro enorme, reso possibile grazie alla collaborazione con De Sanctis e del segretario generale Lombardo, presenti nella sala Champions di Trigoria insieme ai responsabili legali e finanziari Vitali, Muscarà e Fonzo. Un aiuto importante è arrivato anche da Mourinho, che ha avuto un ruolo chiave nella trattativa Abraham: "Il suo peso si è sentito. Quando fai un lavoro come il nostro, non è la stessa cosa avere un allenatore qualsiasi o Mourinho. Siamo stati bravi ad approfittarne". Nessun dubbio sulle ambizioni della squadra, che punta a tornare tra le prime quattro: "La mia visione non è lo Scudetto, ma lavorare ogni giorno per accorciare la distanza tra la Roma e il successo. Non posso pensare a quello che succederà a maggio ma è chiaro che la Champions è il principale obiettivo. Non mi nascondo".