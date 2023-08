Pinto molla la presa: Marcos Leonardo arriva a gennaio

Marcos Leonardo e la Romarinviano le nozze che prima della fine dell’anno non possono essere celebrate. Il muro contro muro è durato settimane, e alla fine più che una questione economica il Santos è sembrato impuntarsi sulla questione di principio. L’offerta giallorossa - scrive Lorenzo Pes su 'Il Tempo' - non corrispondeva alla richiesta iniziale del club di San Paolo, ma i vari rilanci facevano intendere come il venirsi incontro delle parti fosse propedeutico a una chiusura dell’affare che invece è stato rinviato. L’interesse della Roma per l’attaccante resiste, e le parti resteranno in contatto per cercare di trovare l’intesa definitiva per chiudere l’accordo in vista dell’inverno. Le parti sono vicine, e stavolta la fiducia c’è per far sì che la telenovela si chiuda.