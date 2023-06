Pinto insiste per Scamacca

Serve tempo. La trattativa tra la Roma e il West Ham per Gianluca Scamacca non è altro che alle fasi iniziali,. scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. E dalle negoziazioni va escluso, al momento, l’entourage del calciatore. Non perché sia stato trovato un accordo economico per l’eventuale firma, ma perché Pinto, che aveva già incassato il sì (molto convinto) del calciatore, ha avuto ulteriori rassicurazioni sulla volontà del centravanti dopo l’incontro di ieri mattina a Londra con i suo agenti. Una volta arrivati all’intesa con il West Ham, si può andare a finalizzare una base d’ingaggio con Scamacca. Ma è proprio la trattativa con gli "Hammers" ad essere ancora lontana da un accordo. I giallorossi chiedono un prestito per finalizzare l’affare, mentre gli inglesi partono da una cessione a titolo definitivo. Nell’incontro avvenuto nella serata di ieri con Tiago Pinto si è discusso sulla formula giusta per arrivare a dama. Un eventuale diritto, o come sperano da Londra, un obbligo (magari a condizioni difficili) potrebbero essere le basi per la buona riuscita dell’operazione. Scamacca non è certamente l’unico nome nella lista di Pinto, ma la punta italiana è avanti agli altri anche se la trattativa non è in discesa, per ora.