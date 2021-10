Pinto ascoltato in Procura Figc per il caso dell’inno allo stadio

Il procedimento, aperto dopo l’esposto della Serie A, è ancora nella fase istruttoria, con la Procura che sta raccogliendo le deposizioni del club

Prima audizione in Procura Federale per Tiago Pinto e Maurizio Lombardo in merito alla “questione inno”. Ieri pomeriggio il general manager e il Chief Football Operating Officer della Roma, accompagnati dall’avvocato Conte, sono stati ascoltati per chiarire l’episodio del 23 settembre scorso, quando prima del calcio d’inizio di Roma-Udinese, il club ha deciso di riprodurre Roma Roma, violando la nota che vieta la diffusione dell’inno dopo quello della Serie A, come riporta Il Tempo. I dirigenti giallorossi hanno portato l’esempio dello Juventus Stadium, dove il brano motivazione Come One viene fatto risuonare da sempre nei secondi che precedono la partita. Il procedimento, aperto dopo l’esposto della Serie A, è ancora nella fase istruttoria, con la Procura che sta raccogliendo le deposizioni del club. Nei prossimi giorni presenterà ancora una memoria difensiva e verrà ascoltato l’ex Ceo Guido Fienga. Poi la procura deciderà se archiviare il procedimento (difficile) o andare avanti passando le carte al Tribunale Federale Nazionale. Rischiano il deferimento i dirigenti della Roma per responsabilità oggettiva, mentre il club rischia la sanzione economica.